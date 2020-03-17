شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمد الراحة السلبية للاعبين إلى يوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة أنتى تشاشيتش، تأجيل عودة اللاعبين للتدريبات إلى يوم الجمعة المقبل بدلا من عودة الفريق اليوم لاستئناف التدريبات فى ظل قرار تعليق النشاط المحلى بسبب فيروس كورونا.

وكان الجهاز الفنى لفريق بيراميدز، بقيادة أنتى تشاشيتش، قد اخطر اللاعبين بالعودة إلى التدريبات اليوم الثلاثاء بعد الحصول على راحة يومى الاحد والاثنين قبل أن يتراجع ويخطرهم بمد الراحة السلبية الى يوم الجمعة المقبل .

وتأهل نادى بيراميدز مؤخرا إلى نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويستعد لمواجهة حوريا الغينى يومى 3 و 10 مايو المقبل.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى:

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بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من غدا الاثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط.

وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.