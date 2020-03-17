شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدورى لن يعود أول أبريل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مسابقة الدورى العام لن يتم استئنافها أول أبريل عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقال المصدر، لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة أخطر الأندية بإيقاف ومنع التدريبات والمباريات الودية لمدة أسبوعين، حتى أول أبريل المقبل وفقا للتعليمات الواردة من مجلس الوزراء، وبالتالى ستحتاج الأندية لفترة من الوقت تصل إلى 10 أيام على الأقل من أجل الاستعداد لاستئناف الدورى والعودة للتدريبات وإقامة مباريات ودية، وهو ما يجعل عودة الدورى أول أبريل شبه مستحيلة لأسباب فنية يعلمها المديرون الفنيون.

وحذرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة جميع الأندية من العودة لاستئناف التدريبات الجماعية قبل انتهاء فترة تعليق النشاط الرياضى، وفقا لقرار مجلس الوزراء والمقدرة بـ15 يوما، وتحديدا من الاثنين الماضى حتى أول أبريل المقبل.

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ويأتى تحذير اللجنة الخماسية باتحاد الكرة للأندية بعدما منح عدد كبير من الأندية راحة سلبية للاعبين لمدة أسبوع أو أقل على أن يتم استئناف التدريبات بعدها، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، مؤكدا أن القرار يمنع أى تجمعات رياضية طوال فترة تعليق النشاط والمقررة بـ15 يوما.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا جاء نصه كالتالى "بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية"، كما تم إخطار جميع الأندية بمنع المباريات الودية وإلغاء بطولات البراعم والناشئين.

كان اتحاد الكرة قد قرر تعليق الدورى لمدة 15 يوما بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية فى مصر، وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالى:

1) اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

2) إلزام الهيئات الرياضية (الأندية / مراكز شباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد.

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات).

4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين إشعار آخر.

6) تعليق المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين إشعار آخر.

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.