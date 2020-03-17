شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. عسلية بيراميدز: أنا أهلاوى وأحلم بمسيرة عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج فرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

من بين هذه المواهب حازم عسلية صانع ألعب بيراميدز المرتقب، والذى يسعى لخلافة عبد الله السعيد فى مركز تعول عليه الكرة المصرية كثيراً فى استعادة الأمجاد بالقارة السمراء.

تاريخ الميلاد: 4 / 1 / 1999

المركز: لاعب وسط وصانع ألعاب

ما فريق أحلامك الذى تتمنى الاحتراف فيه؟

بروسيا دور تموند.

ماذا قدمت مع فريق الشباب فى الموسم الحالى؟

لعبت جميع المباريات وسجلت 4 أهداف وصنعت 14آخرين.

هل تم تصعيدك من قبل إلى الفريق الأول؟

أنا دائماً متواجد مع الفريق الأول، وشاركت معه فى عدة مباريات ودية أبرزها مثلاً أمام مصر المقاصة وكوكاكولا وسيراميكا كيلوباترا.

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من هو مثلك الأعلى؟

عبد الله السعيد هو أكثر لاعب أستمتع بمشاهدته وأحب طريقة لعبه، وأتمنى أن أكون مثله، وأحمد توفيق أيضاً من أثر الشخصيات المحترمة داخل الملعب وأتعلم منه الكثير.

هل تحدثت مع عبد الله السعيد من قبل أو وجه إليك نصيحة؟

كابتن عبد الله السعيد لعبت بجواره فى المباريات الودية مع الفريق الأول وتعلمت منه الكثير كنت دائماً أتابع تحركاته جيداً فى التدريبات وداخل الملعب لأتعلم منه، وهو ليس كثير الكلام وهادئ جداً داخل الملعب وخارجه، ولكنه كان ينصحني بأن أجتهد أكثر واشتغل على نفسي، وهناك الكثيرين يقولون لي بأن سأون خليفته فى وسط الملعب، وأتمنى ذلك.

اذا فاوضك الأهلى والزمالك إلى أى نادٍ تنتقل؟

نحن نعيش فى عصر الاحتراف ألعب لأى نادٍ، لكن أن أهلاوى منذ الصغر.

بماذا أفادتك تجربة محمد صلاح؟

محمد صلاح قدم إلينا كناشئين فائدة عظيمة وهى أن مافيش حاجة بعيدة على ربنا، اتعب واجتهد واللى عايزة ربنا هيكون، كابن محمد صلاح نفسه لم يكن يتوقع أنه سيصل إلى تلك المكانة، الطموح هو أهظم ما يمتلكه الانسان.



حازم عسلية

حازم في تدريبات الفريق الاول



حازم لاعب بيراميدز