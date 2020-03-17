شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يمنح لاعبى الاتحاد إجازة إضافية 3 أيام.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى منح لاعبيه إجازة إضافية لمدة 3 أيام على أن تنتهى يوم السبت المقبل، وذلك حتى وضوح الموقف بشأن عودة الدورى من عدمه، ويستطيع المدير الفنى تحديد الجدول التدريبى الذى سيخوض عليه اللاعبون مرانهم فى الفترة المقبلة.

كان طلعت يوسف قد منح اللاعبين إجازة 3 أيام تنتهى غدا الأربعاء، إلا أنه ونظرا للظروف الموجودة بالبلاد وارتفاع حالة الطوارئ بسبب ظهور مرض كرورنا المعدى وتجميد النشاط الكروى لحين آخر، منح المدير الفنى اللاعبين إجازة إضافة لمدة ثلاثة أيام.

وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد أصدر عدة بيانات من شأنها الحفاظ على صحة الأعضاء، ومنها إغلاق المبنى الاجتماعى فى فرع النادى بالشاطبى وكذلك فرع سموحة وإغلاق الجيم والغرف منعا لانتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الأعضاء.

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .