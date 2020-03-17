قصة صور.. نجمات لمع بريقهن فى الرياضات الجماعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرياضة المصرية شهدت العديد من نجمات الألعاب المختلفة اللاتى تألقن فى الألعاب الجماعية البعيدة عن كرة القدم والرياضات الفردية التى تبرز نجومها بشكل أكبر. واستطاعت أكثر من لاعبة فى اللعبات الجماعية فى تقديم أفضل العروض لتلمع أسماؤهن على صعيد الوسط الرياضى. ومن بين هؤلاء النجمات كل من أية الشامى نجمة الكرة الطائرة فى لنادى الأهلى وزميلاتها نهلة سمح قائدة الفريق وشروق فؤاد وفريدة العسقلانى ودعاء الغباشى فضلاً عن نجمة طائرة الزمالك ياسمين نوح. وعلى صعيد كرة اليد، يوجد العديد من النجمات وأبرزهن رحاب جمعة ومروة عيد عبد الملك المحترفات فى الدورى الفرنسى ونصرة عيد لاعبة يد الأهلى وزميلتها يارا شحاتة. أما على صعيد كرة السلة، فنجد المتأقة نادين السلعاوى نجمة الأهلى المحترفة فى صفوف دورى الجامعات الأمريكية والتى دخلت التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة، وسجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة مؤخرًا، وأيضًا ميار البوهى نجمة كرة السلة بالزملك. ويرصد اليوم السالع لقطات لهؤلاء النجمات فى الصور التالية: نادين السلعاوى ميار البوهى رحاب جمعة مروة عيد عبد الملك Advertisements نصر عيد تحمل الكأس يارا شحاتة نهلة سامح دعاء الغباشى فريدة العسقلانى شروق فؤاد ياسمين نوح

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