رسميًا.. تأجيل كوبا أميركا 2020 بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأجيل منافسات كوبا أميركا 2020 التي كان مقررًا إقامتها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لتقام في العام القادم.

ووفقًا لبيان رسمي أعلنه اتحاد أمريكا الجنوبية عبر موقعه، فإن البطولة تقرر تأجيلها لمدة عام بعد اجتماع لعشرة ممثلين عن اتحادات القارة المحلية، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأوضح البيان أن قرار التأجيل لم يكن من السهل إتخاذه، إلا أن رغبة اتحاد أمريكا الجنوبية في الحفاظ على عناصر اللعبة في القارة من مخاطر فيروس كورونا أدى للتأجيل، بحسب النص الرسمي.

وشدد البيان على أن البطولة ستعود من جديد خلال عام 2021، ولكن بدون تحديد موعدًا محددًا لبدايتها ونهايتها كما كان محددًا لها في العام الجاري.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سبق وأن أعلن تأجيل منافسات كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي كان مقررًا لها صيف 2020 لتقام في 2021 أيضًا.