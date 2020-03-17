رسميا.. الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل يورو 2020 للعام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر موقعه الالكتروني، تأجيل منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو) 2020 للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا (Covid 19).

وأكد يويفا، أنه تم تأجيل جميع مسابقات ومباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (بما في ذلك المباريات الودية) للأندية والمنتخبات للرجال والنساء حتى إشعار آخر.

كما أشار يويفا إلى أن مباريات تصفيات يورو التي كان مقررًا إجراؤها في نهاية مارس، ستقام في بداية يونيو (رهنًا بمراجعة الوضع).

وقال يويفا في بيانه: "نحن على رأس رياضة يعيش فيها عدد كبير من الناس، في مثل هذه الأوقات، يحتاج مجتمع كرة القدم إلى إظهار المسؤولية والوحدة والتضامن والإيثار".

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وأضاف: "يجب أن تكون صحة المشجعين واللاعبين على رأس أولويتنا الأولى، وبناء على تلك الروح الرياضية، قدم يويفا مجموعة من الخيارات حتى تتمكن المسابقات من إنهاء هذا الموسم بأمان".

وتابع: "فخور باستجابة زملائي، كانت هناك روح من التعاون ، حيث أدرك الجميع أنه كان عليهم التضحية بشيء ما من أجل تحقيق أفضل نتيجة".

وواصل: "فكرة الاحتفال بمهرجان أوروبي في ملاعب فارغة، هي فكرة لايمكننا قبولها للاحتفال بالذكرى الستين للمسابقة".

وأتم يويفا قائلًا: "كان من المقرر انطلاق المسابقة في 12 دولة موزعة على جميع أنحاء أوروبا، خلال الفترة بين 12 يونيو إلى 12 يوليو 2020، لتصبح التواريخ الجديدة المقترحة هي 11 يونيو - 11 يوليو 2021".