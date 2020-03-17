تقرير.. ما هو مصير كأس العالم للأندية بعد تأجيل يورو 2020؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" لمدة عام، لتُقام في صيف 2021.

وأشار يويفا إلى أن البطولة التي ستُلعب في 12 مدينة مختلفة، ستقام في الفترة ما بين 11 يونيو وحتى 11 يوليو لعام 2021.

قرار "يويفا" سيضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مأزق، حيث سيتعارض موعد إقامة اليورو الجديد مع بطولة كأس العالم للأندية.

وكان جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن عن زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بداية من عام 2021 إلى 24 ناديًا، بدلًا من النظام الحالي.

كأس العالم للأندية "الموسع" هو بديل لبطولة كأس القارات التي أقيمت على مدار عقدين من الزمان.

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وحدد "فيفا" شهري يونيو ويوليو من عام 2021 لإقامة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد في دولة الصين، وهو ما سيتعارض مع قرار "يويفا" بشأن اليورو.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية ستنقسم إلى 8 أندية من أوروبا، 6 أندية من أمريكا الجنوبية، و3 مقاعد لـ"كونكاكاف" والتي تتضمن "أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي"، و7 مقاعد بين أفريقيا وأسيا وأوقيانوسيا.

وكان النظام القديم للبطولة يشهد مشاركة سبعة فرق تتنافس على اللقب في خلال فترة أسبوعين تقام في شهر يناير من كل عام، تتأهل له الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا، كأس ليبرتادوريس، دوري أبطال آسيا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أوقيانوسيا، دوري أبطال الكونكاكاف، مع النادي بطل الدوري من البلد المستضيف.

وتنتظر جميع الأندية من الاتحادات القارية المختلفة معرفة قرار "فيفا" بشأن إقامة البطولة من عدمها، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي إقامة بطولة كأس أمم أوروبا في نفس الفترة التي كانت ستقام فيها بطولة كأس العالم للأندية.

يذكر أن ليفربول الإنجليزي هو آخر بطل لكأس العالم للأندية بنظامه القديم بعدما توج بالبطولة على حساب فريق فلامنجو البرازيلي.