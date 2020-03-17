تضارب في يويفا.. بيان منسوب بتعليق البطولات وماركا تؤكد موعد نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، استقر على إقامة نهائيات البطولات الأوروبية للأندية في النصف الأخير من شهر يونيو.

وأشارت الصحيفة أن الاجتماع المقام اليوم استقر خلاله يويفا على إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول يوم 27 يونيو، فيما يقام نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 24 يونيو.

ونسبت صحيفة ميرور الإنجليزي، بيانا للاتحاد الأوروبي، أنه في ضوء التطورات بسبب انتشار فيروس كورونا، تقرر تأجيل بطولات الأمم الأوروبية، ودوري الأبطال، والدوري الأوروبي، وجميع مباريات دوري شباب اليويفا، على أن يتم الإعلان عن موعد هذه المباريات في الوقت المناسب.

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وكان الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أعلن اليوم اتخاذ يويفا قرارًا يتأجيل بطولة يورو 2020 لتقام العام المقبل خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

وكانت شبكة بي ان سبورت، قد أوضحت أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الأندية بتعليق البطولات الأوروبية للأندية.

وتأتي تلك القرارات بعد تفشي فيروس كورونا في أنحاء دول العالم، ما نتج عنه اتخاذ الاتحادات المحلية قرارًا بتعليق كافة الانشطة الكروية.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في الوقت الحالي مع رابطة الأندية الأوروبية، ودوريات الاتحاد الأوروبي ، والنقابة الدولية لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) لمناقشة وضعية دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي، إلى جانب موقف بطولة أمم أوروبا 2020.