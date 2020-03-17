حميد أحداد يخصص جزء من راتبه لعائلات المغرب المتضررة من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:
أعلن حميد أحداد لاعب نادي الرجاء المغربي المُعار من الزمالك، عن تخصيص جزء من راتبه للعائلات المتضررة من فيروس كورونا المستجد.
وكتب أحداد على موقع انستجرام: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد إغلاق عدد كبير من المحلات سوف يتوقف الدخل عند العديد من العائلات".
وأضاف: "لذلك سأخصص جزء من راتبي للعائلات لا يمكن أن توفر قوت يومها إلا بالخروج بحثا عن العمل".
واختتم أحداد: "أرجو من المشاهير مساعدة العائلات في ظرفية صعبة والله لا يضيع أجر من أحسن عمل".
وكان حميد أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء المغربي قادماً من الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الاعارة في يوليو 2019.
يذكر أن الرجاء سيواجه نظيره الزمالك، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل.
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