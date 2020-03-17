تأجيل كوبا أمريكا بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونمبيول"، قرر تأجيل بطولة كوبا أمريكا لمدة عام حتى 2021.

وكان من المقرر أن تُقام بطولة كوبا أمريكا في الفترة ما بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو في كولومبيا والأرجنتين.

ووفقاً لصحيفة "جلوبو سبورت"، فإن "كونمبيول" قرر تأجيل البطولة لمدة عام لتقام في صيف عام 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي ذلك القرار تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتأجيل بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للعام المقبل، حسب ما أعلنه الاتحاد النرويجي.

وتضم بطولة كوبا أمريكا 12 منتخباً، 10 منتخبات من اتحاد أمريكا الجنوبية، ومنتخبي أستراليا وقطر كمدعوين للبطولة من قارة آسيا.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا.