الاتحاد النرويجي يعلن.. تأجيل بطولة يورو 2020 للعام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد النرويجي، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر تأجيل بطولة أمم أوروبا (يورو) 2020 إلى العام المقبل.

وكتب الاتحاد النرويجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تأجيل بطولة أمم أوروبا إلى عام 2021".

وأضاف: "ستلعب البطولة من 11 يونيو إلى 11 يوليو من العام المقبل".

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يأتي هذا القرار بعد تفشي فيروس كورونا في أنحاء دول العالم، ما نتج عنه اتخاذ الاتحادات المحلية قرارًا بتعليق كافة الانشطة الكروية.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في الوقت الحالي مع رابطة الأندية الأوروبية، ودوريات الاتحاد الأوروبي ، والنقابة الدولية لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) لمناقشة وضعية دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي، إلى جانب موقف بطولة أمم أوروبا 2020.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن بشكل رسمي حتى الآن عن قراره النهائي بشأن إقامة البطولة من عدمها.