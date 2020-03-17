شبكة بي ان: يويفا طلب من الاتحادات المحلية إنهاء الدوريات قبل يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت شبكة بي ان سبورتس إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، طلب من الاتحادات المحلية إنهاء الدوريات قبل شهر يونيو المقبل.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في الوقت الحالي مع رابطة الأندية الأوروبية، ودوريات الاتحاد الأوروبي ، والنقابة الدولية لاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو).

وبحسب ما ذكرته بي ان سبورتس فإن يويفا طلب من الاتحادات المحلية استكمال بطولة الدوري على أن يتم الانتهاء منها قبل شهر يونيو المقبل.

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وكانت الاتحادات المحلية في دول أوروبا قد أعلنت تعليق كافة المباريات المحلية بسبب مخاوفها من تفشي فيروس كورونا، وكانت بعض الشكوك تحوم حول إمكانية استكمال البطولات المحلية.

ومن المفترض أن يناقش يويفا مصير بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الحالي، على أن يتم الوضع في الاعتبار موعد إقامة بطولة أمم أوروبا (يورو) 2020.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الأوروبية أن مقترح تأجيل إقامة بطولة يورو 2020 تم مناقشته خلال الاجتماع، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.