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ساديو ماني يدعم السنغال بـ 45 ألف يورو لمحاربة فيروس كورونا

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حرص النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق الإنجليزي على تقديم الدعم لبلاده من أجل محاربة فيروس كورونا المتجدد والذي اجتاح العديد من الدول على مستوى

العالم .

وأكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء أن ساديو ماني تبرع بمبلغ 45 ألف يورو كمساهمة منه لعلاج مرضى فيروس

كورونا في السنغال .

ويشهد النشاط الكروي حالة من التوقف الإجباري على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا كما أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل كأس أمم أوروبا 2020 إلى 2021 وأعلن اتحاد أمريكا الجنوية تأجيل كوبا أمريكا .

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