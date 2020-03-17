رسميًا.. تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 بسبب فيروس كورونا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميًا تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا . وكان من المقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا خلال فترة الصيف من العام الحالي ليتم تأجيلها إلى صيف عام 2021 المقبل . أمريكا خلال فترة الصيف من العام الحالي ليتم تأجيلها إلى صيف عام 2021 المقبل . كما أعلن اتحاد الكرة الأوروبي اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية من 11 يوليو 2020 إلى 11 يوليو 2021 . اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية من 11 يوليو 2020 إلى 11 يوليو 2021 . وتسبب انتشار فيروس كورونا في إيقاف وتأجيل معظم البطولات ودوريات كرة القدم على مستوى العالم خوفَا من تفشي المرض .

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