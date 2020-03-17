عاجل.. تأجيل بطولة أمم أوروبا 2020 بسبب فيروس كورونا

أكد الاتحاد النرويجي لكرة القدم ان إتحاد الكرة الأوروبي " يويفا " قرر اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية " اليورو " من 11 يوليو 2020 إلى 11يوليو 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا .
وتسبب انتشار فيروس كورونا في إيقاف وتأجيل معظم البطولات ودوريات كرة القدم على مستوىالعالم خوفَا من تفشي المرض الذي بات خطرًا يهدد الجميع ولم تستطع الدول السيطرة على انتشاره .
ويعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في الوقت الحالي لمناقشة وضعية دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي، إلى جانب موقف بطولة أمم أوروبا 2020 .
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