حازم إمام: ليس لدي شروط في تجديد عقدي مع الزمالك

أكد حازم إمام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه ليس لديه أي شروط بخصوص تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة

الحالية.

من المقرر أن ينتهي عقد حازم إمام مع الفارس الأبيض بحلول الصيف المقبل.

يقدم حازم إمام مستويات جيدة

مع الزمالك في الفترة الأخيرة، وتألق في مباراتي السوبر الأفريقي والمصري أمام الترجي التونسي والأهلي المصري.

ويعد إمام هو الظهير الأيمن الوحيد بصفوف الزمالك بعد رحيل حمدي النقاز مع بداية الموسم الجاري.