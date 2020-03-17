الزمالك ينفي تعاقده مع كريم العراقي

نفى نادي الزمالك تعاقده مع كريم العراقي، ظهير أيمن فريق المصري البوروسعيدي، مشيرًا إلى أن الأبيض لا يسعى

للتعاقد مع اللاعب.

كانت أنباء ترددت في الأيام الماضية عن تعاقد الزمالك

مع العراقي ليكون لاعبًا في صفوف الفريق من الصيف المقبل.

يذكر أن كريم العراقي تألق رفقة المنتخب الأولمبي المصري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.