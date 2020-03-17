اخبار الرياضه

الزمالك ينفي تعاقده مع كريم العراقي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 نفى نادي الزمالك تعاقده مع كريم العراقي، ظهير أيمن فريق المصري البوروسعيدي، مشيرًا إلى أن الأبيض لا يسعى

للتعاقد مع اللاعب.

 كانت أنباء ترددت في الأيام الماضية عن تعاقد الزمالك

مع العراقي ليكون لاعبًا في صفوف الفريق من الصيف المقبل.

 يذكر أن كريم العراقي تألق رفقة المنتخب الأولمبي المصري بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينفي تعاقده مع كريم العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا