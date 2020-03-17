كارتيرون يُجهز برنامجًا بدنيًا لثنائي الزمالك الأجنبي في المغرب

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، إعداد برنامجي تدريبي للثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، أثناءوجودهما بدولة المغرب.
يوجد ثنائي الفريق في المغرب لعدم قدرتهما علىالعودة إلى مصر بسبب منع حركة الطيران في المغرب بسبب فيروس كورونا.
كانت العديد من الدول قررت وقف الأنشطة الرياضية بسبب تفشي الفيروس الغامض.
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