كارتيرون يُجهز برنامجًا بدنيًا لثنائي الزمالك الأجنبي في المغرب

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، إعداد برنامجي تدريبي للثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، أثناء وجودهما بدولة المغرب. وجودهما بدولة المغرب. يوجد ثنائي الفريق في المغرب لعدم قدرتهما على العودة إلى مصر بسبب منع حركة الطيران في المغرب بسبب فيروس كورونا. العودة إلى مصر بسبب منع حركة الطيران في المغرب بسبب فيروس كورونا. كانت العديد من الدول قررت وقف الأنشطة الرياضية بسبب تفشي الفيروس الغامض.

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