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لجنة الأهلي تكشف تفاصيل جديدة في أحداث السوبر المصري

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رفعت لجنة الأهلي الموفدة إلى اتحاد الكرة المصري تقريرها  إلى محمود الخطيب رئيس النادي، بعد مشاهدة الفيديو الخاص بمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي والتي شهدت أحداث شعب كبيرة بين لاعبي الفريقين.

وذكرت لجنة الأهلي في تقريرها إلى رئيس النادي،

أن هناك بعض اللاعبين من الزمالك والأهلي افتعلوا أزمات في السوبر المصري ولم يتم عقابهم من قبل اتحاد الكرة.

وكانت لجنة من النادي الأهلي توجهت  لاتحاد الكرة، ومشاهدة فيديوهات لأحداث مباراة

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السوبر بين القلعة الحمراء والزمالك التي أقيمت 20

فبراير الماضي وانتهت بفوز الأبيض 4/3 بركلات الترجيح.

وشاهدت اللجنة الفيديوهات التي يبلغ مدة كل منها 12 دقيقة، وتم تصويرها عن طريق 10 كاميرات المرتبطين بتقنية الفيديو. وعكفت اللجنة التي يرأسها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، على مشاهدة الفيديو لمدة 3 ساعات لمتابعة تفاصيل.

 

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