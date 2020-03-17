أبوهيف يتحدث عن تعامل الجماهير المصرية مع الأزمات على "سوشيال ميديا"

تحدث علي أبوهيف، مدير العلاقات العامة في نادي ماتريكس، عن تعامل الجماهير المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مع الأزمات خلال الفترة الماضية.
وقال أبو هيف : "رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناولون القضايا المهمة في الكرةالمصرية بالسخرية وهذا يؤثر كثيرًا على المستقبل، التعامل مع مشاكل الكرة المصرية والقرارات الغير مدروسة من المسؤولين عن كرة القدم في مصر، بالسخرية شئ يبشر بمستقبل مظلم".
وأضاف : "رواد مواقع التواصل الاجتماعي هم جماهير الأندية الآن، التشجيع تحول من المدرج الى صفحات الفيسبوك وحسابات تويتر".
وأتم : "يجب على الجميع التعامل مع القرارات الغير مدروسة والقضايه الهامة بشكل أفضل حتي يدرك المسؤولين أن جماهير الأندية غاضبة مما يحدث وكفى سخرية فهذا لن يجدي نفعًا".
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