مجلس إنبي يطمئن على "سافيولا"

حرص مجلس إدارة نادي إنبي، برئاسة المحاسب زكريا السيد، على الاطمئنان على مهاجم الفريق عمر سافيولا، الذى نجا من الموت بأعجوبة، بعد انقلاب سيارته مرات عدة على خلفية دخوله في مستنقع وحلٍ شبه جاف لم يميزه عن الطريق أسفل الطريق الدائري بأكتوبر.
كان اللاعب أصيب بسحجات بسيطة، وبعض الكدمات الخفيفة، بينما تعرضت سيارته لتهشيم الزجاجالأمامي وأجزاء في المقدمة والأجناب.
وقد اطمأن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة حلمى طولان، على اللاعب وأفراد الجهاز الفني ومدير الكرة عبدالناصر محمد، واللاعبون.
من المنتظر أن يشارك اللاعب في مران فريقه خلال الساعات القليلة المقبلة.
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