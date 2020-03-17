فلامنجو البرازيلي يعلن إصابة مدربه جورجي جيسوس فيروس كورونا

علن نادي فلامنجو البرازيلي اليوم الاثنين أن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال السعودي ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.
وواجه جيسوس فريقه السابق الهلال في قبل نهائي كأس العالم للأندية في قطر نهاية العام الماضي وانتصر عليه قبل أنيخسر في النهائي بهدف نظيف أمام ليفربول بطل أوروبا.
ونقلت شبكة ”ESPN التلفزيونية أن النادي أعلن أن المدير الفني البرتغالي حالته ”مستقرة“، وخضع لاختبار وفي انتظار النتيجة.
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