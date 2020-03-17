رسميًا: تأجيل كوبا أمريكا إلى صيف 2021 بسبب فيروس كورونا

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قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول”، تأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت من المفترض أن تقام هذا الصيف، بسبب تفشي فيروس كورونا.
كشف الصحفي بجريدة “جلوبو سبورتي” البرازيلية، مارتن فرنانديز، عن قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، الذي أكد أن البطولة ستقام في صيف 2021.
وكان من المفترض أن تُقام البطولة في “الأرجنتين وكولومبيا” 12 يونيو المقبل، ولكن بعد انتشار “الفيروس التاجي” في امريكا اللاتينية، أصبحت هناك خطورة كبيرة في إقامة المسابقة في موعدها المحدد.
وأضاف “مارتن فرنانديز” عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن البطولة سيتم تأجيلها لمدة عام واحد وهذا القرار الذي سيُعلنه اتحاد أمريكا الجنوبية.
الجدير بالذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد دعا الاتحادات المحلية لعقد اجتماع من خلال الفيديو يوم، الخميس المقبل 19 مارس، كما فعل الاتحاد الأوروبي.
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