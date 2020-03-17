رسميًا | فيروس كورونا يتسبب في تأجيل يورو 2020

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، لتقام في صيف عام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا بالدول الأوروبية في الوقت الراهن.

واتخذ “اليويفا” قراره بناءً على مشورة 55 اتحادًا أوروبيًا، حضروا اجتماع صباح الثلاثاء عبر “الفيديو”، ووافقوا على تأجيل المسابقة، لتقام بعد عام من الصيف القادم.

وكان من المقرر أن يلعب اليورو في 12 دولة بأوروبا، بداية من يوم 12 يونيو إلى 12 يوليو، ولكن موعده الجديد سيكون في الفترة ذاته، ولكن في رزنامة 2021.

وجاء القرار من أجل منح الدول الأوروبية التي علقت مسابقات كرة القدم، الفرصة لمواصلة اللعب حتى خلال الصيف القادم، حيث تم تأجيل أغلب الدوريات الأوروبية لمدة أسبوعين بسبب تفشي المرض.

وطالبت الاتحادات الكبرى في هذا الاجتماع وفق مصادر الصحف العالمية، بضرورة تعليق مسابقة المنتخبات، حتى يتثنى لهم الحفاظ على إمكانية استئناف الدوريات المحلية، بالإضافة إلى مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

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تأجيل يورو 2020 لن يؤثر على المنتخبات المتأهلة

واشارت التوقعات حسب صحيفة “آس الإسبانية” إلى أن كأس أمم أوروبا ستلعب في عام 2021 مع نفس المنتخبات التي تأهلت سلفًا، والتي ستضاف إليها الدول الأربع التي لا تزال بحاجة إلى لعب مباريات الملحق، والتي تم تأجيلها أيضًا.

واضافت “هذه هي التفاصيل التي تمت مناقشتها الآن، ولن تختلف قرعة المجموعات كذلك، بغض النظر عن التطورات التي قد تحدث في أوروبا في الأشهر المقبلة”.

ولفتت تقارير صحفية “لرويترز” اليوم الثلاثاء إلى أن الإتحاد الأوروبي أبلغ الفنادق التي تستقبل منتخب الدنمارك قبل تحضيراته لخوض المباريات في “كوبنهاجن” بإلغاء حجوزات الغرف منذ أكثر من أسبوع، ليؤكد بذلك قرار التأجيل.

اما بالنسبة لباقي المسابقات الأوروبية، فإن منظمة الصحة العالمية رفضت ضمان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بلعب مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الشهر المقبل.

وسيبدأ الاتحاد الأوروبي بالعمل مع لجانه لوضع آلية وتوقيت عودة باقي المسابقات في أوروبا بعد التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا في أغلب دول القارة.