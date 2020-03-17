ريال مدريد يتجاهل صلاح ويصر على ضم ساديو ماني

يصر المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” على التعاقد مع جناح فريق ليفربول “ساديو ماني” خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، والذي من المنتظر أن يشهد تعزيزات هجومية داخل ملعب السانتياجو بيرنابيو.

وجعل الفريق الملكي النجم السنغالي هدفًا لهم خلال صيف 2020، ويعتبر ماني أحد النجوم البارزين “هجوميًا” على مستوى العالم حاليًا، في ظل تسجيله أكثر من 20 هدفًا للموسم الثاني على التوالي.

ويريد زيزو ​ جلب ماني إلى البرنابيو، ومن المفهوم وفق مصادر “الميرور” أن ممثليه قد تم إطلاعهم على اهتمام عملاق العاصمة الإسبانية، وكان هناك ترحيب من قبل صاحب الـ27 عامًا بخطوة اللعب في الدوري الإسباني.

وربطت الصحف الإسبانية إدارة الريال في وقت سابق، بالتعاقد مع النجم المصري “محمد صلاح“، ولكن يبدو أن رغبة زيدان تتجه أكثر إلى جلب أفضل لاعب في قارة أفريقيا لعام 2019.

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وقدّرت الصحيفة الصفقة بنحو 130 مليون جنيه إسترليني إلى 140 مليون جنيه استرليني، في ظل المستوى المبهر الذي يبصم عليه نجم ساوثامبتون السابق حاليًا في ملعب الأنفيلد.

وسجل ماني 14 هدفًا في الدوري الإنجليزي مرة أخرى هذا الموسم، بعد أن حصل على الحذاء الذهبي في الموسم الماضي.

وصرح زيدان مسبقاً بخصوص السنغالي قائلاً “لقد كان ماني استثنائياً، إنه اللاعب الذي يسجل باستمرار، من بين المهاجمين الثلاثة الذين يمتلكهم ليفربول ، هو الشخص الذي لا أود أن ألعب ضده أبدًا، لا يمكن التنبؤ به ، إنه حاد ، إنه سريع ، إنه مباشر، وخطير”.