رياضة | عاجل.. تأجيل كوبا أميركا حتى 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل كوبا أميركا حتى 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية عن أن إتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، قرّر تأجيل بطولة ​كأس كوبا أميركا 2020​ حتّى صيف العام 2021 بسبب ​فيروس كورونا​.

وكان من المقرر أن تُقام البطولة هذا الصيف بين 12 يونيو و12 يوليو في الارجنتين وكولومبيا.

على صعيد متصل، أكدت تقارير صحافية أخرى في وقت سابق أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر كذلك تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا 2020 حتّى صيف العام 2021، من الـ11 لشهر يونيو إلى الـ11 من شهر يوليو.