رياضة | إصابة جديدة في الدوري الألماني بسبب فيرس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة في الدوري الألماني بسبب فيرس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الألمانية، عن وقوع إصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ في ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، وذلك ضمن صفوف ​هيرتا برلين​.

وكان نادي العاصمة الألمانية قد أعلن في بيان رسمي، عن تبين إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، بعدما جاءت نتيجة الفحص ايجابية.

ولم يكشف هيرتا برلين عن هوية اللاعب، لكنه اكتفى بإعلان وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأوضح النادي، أن اللاعب اشتكى من أعراض كورونا، ليتم فصله عن باقي المجموعة على الفور، قبل أن يتبين إصابته بالفيروس المستجد.