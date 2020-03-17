رياضة | صفقات منتظرة داخل برشلونة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات منتظرة داخل برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لدخول فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بقوة والتعاقد مع لاعبين مميزين قبل بداية الموسم القادم لحصد البطولات التي يشارك فيها الفريق الكتالوني.

وحدد مسئولو البارسا احتياجات الفريق في الموسم المقبل خلال الفترة الماضية، وعقدت إدارة الفريق اجتماعا مطولا مع كيكي سيتين مدرب النادي لحسم الاسماء التي يريد ضمها هذا الصيف.

ويرغب الفريق الكتالوني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي بقوة، ولكن وضع الفريق خطة بديلة والاتجاه إلى الجابوني ايميريك اوباميانج في حال فشل التعاقد مع لاوتارو.

Advertisements

وأيضاً يريد البارسا عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف وارتداء قميص النادي مرة أخرى بعد رحيله في صيف موسم 2017 إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأبدى كيكي سيتين رغبته أيضاً التعاقد مع لاعب خط وسط قوي يعد اقتراب رحيل راكتيتش أو فيدال هذا الصيف، وأيضا ضم مدافع يلعب بالقدم اليسرى بعد كثرة إصابات الفرنسي صامويل أومتيتي هذا الموسم.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الليجا حتى الآن برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.