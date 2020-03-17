رياضة | بسبب كورونا.. ٤ فرق فقط تحسم تأهلها للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. ٤ فرق فقط تحسم تأهلها للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد العالم الفترة الأخيرة كارثة كبرى بإنتشار فيروس كورونا الذي بدأ من دولة الصين ثم تدرج للدخول في أوروبا ثم العالم كله مما هدد استقرار العديد من الدول وإيقاف الحياه بأكملها في دول أخرى.

تأجيل البطولات الأوروبية بسبب كورونا

وبسبب انتشار فيروس كورونا في العالم قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميا تعليق كل البطولات الأوروبية من بينها بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الأوروبي.

الفرق التي حسمت تأهلها لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وقد تمكنت أربع فرق فقط من حسم تأهلها إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا قبل إعلان تعليق البطولة وهي:

١- فريق لايبزج الألماني على حساب نادي توتنهام.

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٢- فريق أتالانتا الإيطالي على حساب نظيره نادي فالنسيا الإسباني.

٣- فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب نظيره نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

٤- فريق أتلتيكو مدريد الإسباني على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

المباريات المؤجلة بسبب فيروس كورونا

وتنتظر أربع فرق أخرى عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فترة التعليق ليكتمل عقد دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

والمباريات المتبقية في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هي: "مانشستر سيتي × ريال مدريد" و "برشلونة × نابولي" و "يوفنتوس × ليون" و "بايرن ميونخ × تشيلسي".