رياضة | أزمة جديدة تواجه الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تواجه الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل بطولة اليورو من الصيف المقبل حتى صيف موسم 2021 وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وأجل اليويفا في اليورو من أجل أن يجعل الاتحادات الرياضية تستكمل البطولات المحلية بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة بعد توقفها حتى بداية شهر أبريل بشكل مؤقت.

ولكن تأجيل اليورو إلى عام 2021 سوف يؤثر على كأس العالم للأندية 2021، وسوف يؤثر على التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ويجب على الفيفا إعادة جدولة الكثير من المباريات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ هذا القرار، وذلك خاصة أن الدوريات الأوروبية أصبحت غير محدد عودتها في ظل انتشار الفيروس حتى الآن في معظم الدول بصفقة قوية.