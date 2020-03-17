رياضة | رسميا.. الاتحاد الأوروبي يؤجل اليورو لصيف 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد الأوروبي يؤجل اليورو لصيف 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل منافسات بطولة الأمم الأوروبية 2020 إلى صيف 2021.

وانتهى منذ قليل، الاجتماع الذي ضم الإتحاد الأوروبي "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية ECA، وممثلي جميعة اللاعبين المتحرفين العالمية FIFPRO والذي كان مجدولاً لمناقشة مصير بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 المقررة خلال يونيو المقبل.

وتم تعليق معظم الأنشطة الرياضية في أوروبا بعد تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.