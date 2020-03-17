رياضة | مانشستر يونايتد يحسم موقف بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحسم موقف بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الثلاثاء، أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من حسم موقف نجمه الفرنسي بول بوجبا خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة سكاي سبورت، عبر الصحفي فابريزيو رومانو، أن إدارة الشياطين الحمر تتجه لتمديد تعاقد بوجبا موسماً إضافياً، مع فتح الباب أمام بيعه في الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في صيف عام 2021، وتأمل الإدارة في تمديد تعاقده عاماً واحداً، لينتهي في صيف 2022.

وأضافت التقارير، أن النادي الإنجليزي سيقرر استمرار فتح الباب أمام بيعه في الصيف، وأقدمت الإدارة على تلك الخطوة لتحقيق أكبر مقابل مادي نظير بيعه.

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وكانت الأندية الطامحة في ضم بوجبا ستتقدم بعروض قليلة نسبياً، حيث أن اللاعب كان سيتبقى له موسماً وحيداً مع النادي، إلا أن تلك الخطوة سترفع من المقابل المالي لبيعه.

وخاض بوجبا موسماً صعباً مع مانشستر يونايتد تخلله عدة إصابات، مما أبعده عن المشاركات مع الفريق.

كما أن تألق الصفقة الجديدة برونو فيرنانديز، وإرتباط النادي بضم لاعبين في وسط الميدان مثل جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي ودوني فان دي بيك لاعب أياكس، جعل النادي منفتحاً على فكرة بيعه.

ويرتبط بوجبا بالإنتقال لأحد فريقي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.