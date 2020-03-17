الامارات | إصابة كوزو تاشيما بفيروس كورونا ..واليابان مصرة على إقامة أولمبياد 2020 في موعدها

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كوزو تاشيما بفيروس كورونا ..واليابان مصرة على إقامة أولمبياد 2020 في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -





أفاد كوزو تاشيما، نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ورئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، الثلاثاء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، في إعلان يأتي مع تزايد الشكوك بقدرة طوكيو على استضافة أولمبياد 2020 الصيفي في موعده، في ظل التفشي العالمي لـ"كوفيد-19".

وقال تاشيما الذي يشغل أيضا عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن قارة آسيا في بيان وزعه اتحاد القدم الياباني "اليوم، جاءت نتيجة فحصي لفيروس كورونا المستجد إيجابية".

وأوضح المسؤول الياباني انه كان في رحلة عمل منذ 28 فبراير، زار خلالها مدينة بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية لحضور اجتماع لـ "البورد" العالمي لكرة القدم، قبل الانتقال الى أمستردام الهولندية في الثاني من مارس لاجتماع مع الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) من أجل تقديم عرض عن ترشيح اليابان لاستضافة نهائيات كأس العالم للسيدات 2023.

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وفي الثالث من الشهر ذاته، حضر اجتماعا للاتحاد الأوروبي أيضا.

وأوضح تاشيما في بيانه "في أمستردام وأوروبا في مطلع مارس، مستوى القلق (من فيروس كورونا المستجد) لم يكن كما هو عليه حاليا. كان الجميع لا يزال يقوم بالمعانقة، المصافحة باليد، والتقبيل على الخد".

وبعد أوروبا، انتقل نائب رئيس اللجنة الأولمبية الى الولايات المتحدة لمتابعة مباريات لمنتخب السيدات والترويج لترشيح اليابان لاستضافة مونديال السيدات، قبل ان يعود الى بلاده في الثامن من آذار/مارس.

ومن المقرر ان تستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس. وعلى رغم تأكيد المسؤولين اليابانيين ومسؤولين في اللجنة الدولية ان التحضيرات تمضي كما هو مقرر لإقامة الألعاب في موعدها، تتزايد الشكوك محليا وعالميا في امكان الإبقاء على هذا التاريخ في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد، والتأثير السلبي الذي فرضه على مختلف النشاطات الرياضية، إضافة الى القيود الواسعة على مجمل حركة التنقل والسفر.

وتعقد اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء اجتماعات عبر الهاتف للجنتها التنفيذية بهدف "تحضير تبادل المعلومات مع ممثلي الرياضيين واللجان الأولمبية الوطنية والاتحاد الدولية خلال سلسلة اجتماعات عبر الهاتف مقررة الثلاثاء والأربعاء".

ووضعت اللجنة هذه الاجتماعات في إطار تبادل المعلومات وإطلاع الرياضيين والاتحادات على الوضع، علما أنها تتزامن أيضا مع اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع ممثلين للاتحادات والبطولات الوطنية واللاعبين، بهدف تقرير مصير مسابقتي الأندية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ") لما تبقى من الموسم الحالي، ونهائيات بطولة كأس أوروبا 2020 التي من المقرر ان تنطلق في 12 يونيو المقبل، بعد تعليق معظم المنافسات محليا وقاريا.