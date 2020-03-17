شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد النرويجي: تأجيل يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم عن اتخاذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قرارًا بتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لمدة عام، لتقام في صيف العام المقبل 2021.

وعقد «اليويفا»، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمشاركة أعضائه الـ 55 عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمناقشة مصير البطولات الأوروبية والدوريات المحلية.

ولم يعلن «اليويفا» رسميًا بعد عن قرار تأجيل «يورو 2020».