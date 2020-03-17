شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فالنسيا بعد إصابته بكورونا: حين أخبرني الطبيب بنتيجة التحليل اعتقدت أنها مزحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث نجم دفاع نادي فالنسيا الإسباني إلياكيم مانجالا عن إصابته بفيروس كورونا وكواليس العزل الصحي الذي يخضع له حاليًا، موضحًا أنه اعتقد في البداية أن إصابته مزحة.

وقال «مانجالا»، في حوار مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «قمنا يوم الجمعة بإجراء بعض الفحوصات في النادي، فحوصات بسيطة، ولم يكن لدي أي أعراض، كانت حالتي تمامًا كأي يوم آخر».

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وأضاف: «لذا صباح الأحد حين أخبرني الطبيب بأن تحاليلي جاءت إيجابية كنت مصدومًا، ظننت في البداية أنها مزحة، ولكن حين تحدث عن العزل لمدة 14 يومًا بعيدًا عن أبنائي فهمت أنها ليست مزحة».

وكشف اللاعب: «معزول في منزلي، أنا محظوظ لأن لدي منزل يمكن لعائلتي أن تبقى فيه معزولة، أعيش أنا في دور وتعيش عائلتي في الدور العلوي، ونحاول أن نتجنب بعضنا البعض بقدر الإمكان».

وتابع: «يومي بسيط، ليست لدي أي أعراض، لذا لا يزال بإمكاني التدريب، وفالنسيا أعطانا جدول تدريبات، وأخرج إلى الحديقة مرتديًا قناعًا للاستمرار في التدريب، ثم أشاهد الأفلام الوثائقية والأفلام وألعب ألعاب الفيديو، كذلك هناك نتفليكس وأقرأ أيضًا».