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ضحية اخرى في الدوري الالماني بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضحية اخرى في الدوري الالماني بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

كشفت تقارير صحف المانية، عن وقوع اصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ في ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، وذلك ضمن صفوف ​هيرتا برلين​.

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وكان نادي العاصمة الألمانية قد أعلن في بيان رسمي، عن تبين إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، بعدما جاءت نتيجة الفحص ايجابية.

ولم يكشف هيرتا برلين عن هوية اللاعب، لكنه اكتفى بإعلان وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأوضح النادي، أن اللاعب اشتكى من أعراض كورونا، ليتم فصله عن باقي المجموعة على الفور، قبل أن يتبين إصابته بالفيروس المستجد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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