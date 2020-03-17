ضحية اخرى في الدوري الالماني بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

كشفت تقارير صحف المانية، عن وقوع اصابة جديدة بفيروس ​كورونا​ في ​الدوري الالماني​ لكرة القدم، وذلك ضمن صفوف ​هيرتا برلين​.

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وكان نادي العاصمة الألمانية قد أعلن في بيان رسمي، عن تبين إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، بعدما جاءت نتيجة الفحص ايجابية.

ولم يكشف هيرتا برلين عن هوية اللاعب، لكنه اكتفى بإعلان وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأوضح النادي، أن اللاعب اشتكى من أعراض كورونا، ليتم فصله عن باقي المجموعة على الفور، قبل أن يتبين إصابته بالفيروس المستجد.