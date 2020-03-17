الأندية الإيطالية تنوي عدم دفع الرواتب للاعبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية أن الأندية الايطالية تتجه إلى عدم دفع رواتب اللاعبين في الفترة المقبلة بسبب توقف الدوري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يهدف من قبل الأندية إلى عدم تلقي المزيد من الخسائر المالية في ظل توقف الدوري بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويلتزم كل لاعبي ​الدوري الايطالي​ والمدربين بالمنازل، بتوصية من الحكومة الإيطالية، بعد تفشي الفيروس بأعداد ضخمة في المدن الايطالية.

وسجلت ايطاليا 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الاجمالي 27980، وتسجيل 349 حالة وفاة.