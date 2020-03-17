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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: تأجيل كأس أمم أوروبا لعام 2021 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020
أفادت عدّة تقارير صحافية أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قرّر تأجيل منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2020 إلى العام 2021.
وأكد ذلك الصحفي الموثوق في صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت نيكولو سكيرا عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر.
وياتي هذه القرار بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم وتحديدا في قارة أوروبا، ما أدى إلى إيقاف كل البطولات الكبرى لا سيما بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الاوروبي.
ومن المتوقع أن يعلن الإتحاد الاوروبي لكرة القدم عن هذا القرار خلال الساعات المقبلة بصورة رسمية.
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