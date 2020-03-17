تقارير: تأجيل كأس أمم أوروبا لعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مارس 2020

أفادت عدّة تقارير صحافية أن ​الإتحاد الأوروبي لكرة القدم​ قرّر تأجيل منافسات بطولة ​كأس أمم أوروبا 2020​ إلى العام 2021.

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وأكد ذلك الصحفي الموثوق في صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت نيكولو سكيرا عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر.

وياتي هذه القرار بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم وتحديدا في قارة أوروبا، ما أدى إلى إيقاف كل البطولات الكبرى لا سيما بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الاوروبي.

ومن المتوقع أن يعلن الإتحاد الاوروبي لكرة القدم عن هذا القرار خلال الساعات المقبلة بصورة رسمية.