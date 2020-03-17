شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يناقش موقف الأجانب قبل إغلاق المطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش مسئولو الاتحاد السكندرى مع نظرائهم باتحاد الكرة اليوم الموقف النهائي بشأن عودة الدورى لبحث الموقف النهائي للاعبيه الأفارقة ، خاصة أنه سيتم تعليق رحلات الطيران ذهابا وإيابا بداية من بعد غد الخميس .

ويعقد عبد الجليل إمام مدير الكرة بالإتحاد السكندرى جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة لمعرفة الموقف النهائي وتحديد موعد نهائي لعودة الدورى حتى يستطيع منح اللاعبين الأفارقة الباسبورات الخاصة بهم للحاق والسفر خلال الـ24 ساعة المقبلة لبلادهم قبل تعليق رحلات الطيران .

ويضم الاتحاد السكندرى خمسة لاعبين أجانب وهم الليبى أنيس سالتو والسورى عمر الميدانى والإيفوارى رزاق سيسيه والأوغندي إيمانويل اكوى والمالى ويلسون اكاكبو

ويسعى الجهاز الفني للاتحاد السكندرى معرفة الموقف النهائي لشكل الدورى من اجل اتخاذ قرار نهائي بشأن العودة للتدريبات بعدما منح طلعب يوسف المدير الفني للفريق اللاعبين 3 أيام إجازة إضافية تنتهى السبت المقبل في ظل حالة الغموض التي تكتنف المسابقة .

وكان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد أصدر عدة بيانات من شأنها الحفاظ على صحة الأعضاء، ومنها إغلاق المبنى الاجتماعى فى فرع النادى بالشاطبى وكذلك فرع سموحة وإغلاق الجيم والغرف منعا لانتشار الأمراض والحفاظ على سلامة الأعضاء.

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وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :

بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .