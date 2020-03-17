الامارات | بالفيديو.. ماذا يفعل لاعب تشيلسي هودوسون أودوي المصاب بكورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو تحفيزي عن لاعبه المصاب بكورونا هودسون أودوي يشير من خلال إلى حالة اللاعب وروحه المعنوية أثناء تواجده في الحجر الصحي. وكان نادي تشيلسي الإنجليزي قد أعلن عن إصابة اللاعب كولوم هودسون أودوي بالمرض، وعزل كافة اللاعبين والجهاز الفني عقب هذه الإصابة وظهر اللاعب خلال الفيديو وهو يتدرب على الدراجة بمفرده في رسالة إلى مواصلة التدريبات رغم تواجده في الحجر مصاباً بالمرض، كما نشر حساب النادي صوراً لعدد كبير من اللاعبين وهم يتدربون في البيت Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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