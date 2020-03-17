شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يقرر تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي ومختار مختار المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وخالد مهدي مدير الكرة أسفرت عن قرارا بتعليق النشاط الرياضي بالانتاج الحربي لمدة أسبوعين تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتجميد الأنشطة الرياضية لمواجهة تفشي فيروس كورونا القاتل .

وتعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تأجلت مباراته مع نادى مصر لسوء الأحوال الجوية. ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .

وفى وقت سابق، عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم فيها من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدورى بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط، كما شدد على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدوري.

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وأعلن اتحاد الكرة المصرى تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يومًا وذلك اعتبارًا من الاحد الماضي، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا. ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة فى مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي.

وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصرى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. جدير بالذكر أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفي، إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.