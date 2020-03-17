شكرا لقرائتكم مها عبد السلام بطلة الغطس من أمريكا: "مش بخرج من الأوضة خوفا من كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مها عبد السلام لاعبة منتخب الغطس والمتأهلة للأولمبياد، عن أنها تتواجد حاليا فى أمريكا وملازمة المنزل وكل ما تحتاجه تقوم به اون لاين خوفا من فيروس كورونا، قائلة: " مش بخرج خالص من الأوضة وكل حاجة اون لاين ".

وأضافت مها فى تصريحات خاصة من أمريكا أن التدريب فى الوقت الحالى اختيارى ويكون عبارة عن فيتنس فقط نظرا لمنع التجمعات وقالت اللاعبة انها تتجنب الكورونا بالاستعانة بالمطهرات و فيتامين سى و شرب المياه بكثرة وكذلك تناول الطعام والشراب .

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وارتفع عدد اللاعبين المصريين الحاصلين على بطاقات التأهل إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو يوليو 2020، بعد حصول أكثر من لاعب فى مختلف الألعاب على بطاقة المشاركة فى أولمبياد طوكيو، وشهدت الساعات الماضية منتخب سلاح السيف رجال بعد ضمان التواجد ضمن الـ 16 الأوائل فى التصنيف العالمى.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم، الاثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.