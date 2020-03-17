شكرا لقرائتكم مصطفى شوبير حارس الأهلي يحتفل بعيد ميلاده الـ 20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء، مصطفى شوبير، حارس النادي الأهلي الصاعد إلى الفريق الأول مؤخراً، ونجل أحمد شوبير نجم القلعة الحمراء السابق ومنتخب مصر، بعيد ميلاده رقم 20، حيث ولد الحارس الشاب في 17 مارس عام 2000‘ وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

على درب والده سار مصطفى شوبير في عالم كرة القدم، ليحمى حمى العرين الأحمر مع ناشئين الأهلي، قبل أن يتم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول بفرمان من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، بعدما وجد فيه خامة مبشرة لاحتلال هذا المركز مع الفريق.

ويترقب مصطفى شوبير مسئولية كبيرة في حراسة العين الأحمر، في ظل تفوق محمد الشناوي الحارس الأساسي حالياً للنادي الأهلي، وبالنظر إلى التاريخ الكبير الذي يمتلكه والد نجم الأهلي الواعد، أحمد شوبير والذي تنتظر جماهير القلعة الحمراء من نجله أن يسير على خطاه في كتابة التاريخ مع الفريق الأحمر.

قررت إدارة النادي الأهلي إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميًا في الثامنة مساء، بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات.

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جاء قرار إدارة النادي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي إلى فيروس كورونا، وحفاظًا على السلامة العامة للجميع داخل أسرة الأهلي، وفقًا لما صرح به العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي.

كانت الإدارة التنفيذية بالنادي قد واصلت جهودها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تكثيف عمليات التعقيم المستمرة في كل أرجاء النادي، حفاظًا على السلامة العامة للأعضاء وجميع العاملين.

وبدأ الأهلي خطوات التصدي لفيروس كورونا بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية»، بحضور الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، زميل جامعة هارفارد، والجمعية الأمريكية للكبد.

وتواصلت الإجراءات باستمرار عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي، سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدي أثناء الدخول من بوابات النادي وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين، مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ، مع عدم استخدام أكواب الزجاج.