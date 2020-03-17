شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يعود إلى مصر بعد تعليق الدورى الألمانى للأثقال بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال محمد إيهاب فى تصريح لـ "الخليج 365"، إنه لعب 3 مباريات مؤخرا فى الدورى الألمانى فى ظل تقديم طعن من قبل المحامى فى المحكمة الفيدرالية من أجل مشاركة اللاعب فى أولمبياد طوكيو المقبلة ، بالرم من إعلانه الإعتزال مسبقا الا انه عاد من بوابة الدورى الألمانى .



محمد إيهاب

وأعلن إيهاب اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحى تدخل لإثنائه عن القرار، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم ، ليتجه إيهاب إلى عالم التدريبن و لكن سرعان ما عاد بعد تقديم طعن فى المحكمة الفيدرالية .

توجه محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال، ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهر فبراير الماضى من أجل الحصول على دورات تدريبية فى اللعبة، لعمل سيمنار بأكاديمية رفع الأثقال بولاية نيويورك ولمدة يومين (شرح وتعليم كل التكنيكات الخاصة وأسرار ومفاتيح ونظم تدريب رياضة رفع الأثقال من المبتدأين إلى المحترفين من الناحية النظرية والعملية) .

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وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

وجاء القرار بعد جلسة الاستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين.. يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 ما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

ويبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل.