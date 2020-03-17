استطلاع.. غالبية كبيرة من الألمان تؤيد إرجاء بطولة الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدها لإرجاء بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، المقرر أن تبدأ في 12 يونيو المقبل، بسبب وباء كورونا المستجد.
وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 58% من الألمان يؤيدون إرجاء البطولة إلى العام المقبل بدلا من عقدها هذا الصيف، بينما ذكر 19% فقط من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يريدون الإبقاء على نفس موعد انعقاد البطولة. ولم تحدد باقي النسبة موقفها.
ومن المتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عددا من القرارات واسعة النطاق اليوم الثلاثاء من شأنها مساعدة الدوريات الكبرى في القارة على التعامل مع أزمتها العميقة الناجمة عن فيروس كورونا.
وقد يكون من بين القرارات الهامة لليويفا اليوم تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).
وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية في الفترة من 12 يونيو المقبل ولمدة شهر في 12 مدينة أوروبية، لكن البطولة قد تؤجل لعام أخر.
وقررت رابطة الدوري الألماني أمس الاثنين وقف مباريات دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) والدرجة الثانية حتى الثاني من أبريل المقبل على الأقل بسبب أزمة فيروس كورونا.
وفي الاستطلاع، أعرب 34% من الألمان عن تأييدهم لإلغاء الموسم بأكمله، بينما عارض ذلك 44% منهم، مطالبين باستكمال المباريات. ولم تحدد نسبة 22% موقفها.
أجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 13 حتى 16 مارس الجاري، 2032 ألمانيا.
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