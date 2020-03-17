رياضة | 5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني، تجهيز ميزانية قوية من أجل الدخول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، والتعاقد مع لاعبين يحققون إنجازات للفريق الملكي.

كورونا يهدد موسم ريال مدريد

حيث يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

وأدى إنتشار فيروس كورونا في معظم دول العالم إلى تأجيل كل البطولات والألعاب، حيث تم تأجيل بطولة الدوري الإسباني لمدة جولتين مقبلتين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز صفقات ريال مدريد المنتظرة في الصيف المقبل.

ساديو ماني - ليفربول

يهتم نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأمل الفريق الملكي في إنهاء التعاقد مع اللاعب سريعاً، حيث تبحث إدارة الميرنجي في البحث عن نجوم يظهر تأثيرهم مع الفريق بصورة سريعة.

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

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يضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، مواطنه بول بوجبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كأولوية قصوى في ضمه للفريق الملكي خلال الفترة المقبلة.

وأصبح بول بوجبا قريب من ريال مدريد، وخصوصاً بعد إبتعاده كثيراً عن المشاركة مع مانشستر يونايتد، خلال الفترة الماضية.

فابيان رويز - نابولي

جذب فابيان رويز، لاعب فريق نابولي الإيطالي، أنظار كبار القوم في أوروبا بعد المستوى اللافت الذي يقدمه اللاعب مع نابولي في الكالتشيو.

ويسعى ريال مدريد في ضم رويز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلا للكراوتي لوكا مودريتش، وتأمين مركز خط الوسط على المدى البعيد.

صامويل تشوكيزي - فياريال

يرغب ريال مدريد في التعاقد مع الدولي النيجيري صامويل تشوكيزي لاعب فياريال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام زيدان بمراقبته في أمم أفريقيا الأخيرة التي لُعبت في فرنسا من أجل متابعة مستواه، حيث يستطيع الدولي النيجيري في اللعب كجناح ومهاجم.

عودة أشرف حكيمي

بعد رحيل ألفارو أودريوزولا، الظهير الأيمن للفريق إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، توجب على ريال مدريد في تجهيز بديل قوي لداني كارفاخال، ومن المؤكد عادة أشرف حكيمي لاعب الميرنجي والمعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.