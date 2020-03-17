رياضة | عاجل.. الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن موعد عودة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية اليوم عن موعد عودة الدوري الإسباني لكرة القدم، للدوران من جديد خلال الفترة المقبلة بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر تونيو جارسيا الإعلامي في إذاعة "كادينا سير": كل من ريال مدريد وبرشلونة و بقية الأندية يرغبون في إنهاء بطولة الدوري وهذه هي الفكرة الوحيدة التي يتعاملون معها".

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وتابع: "الموعد المثالي الذي تحدده الأندية هو نهاية شهر أبريل على الرغم من أنّها تعلم أنّ هذا الموعد هو معقد للغاية".

ويجتمع الاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف العديد من البطولات الأوروبية.