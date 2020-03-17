رياضة | صفقات في زمن الكورونا.. ريال مدريد وبرشلونة وكبار أووربا يرفعون شعار التحدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات في زمن الكورونا.. ريال مدريد وبرشلونة وكبار أووربا يرفعون شعار التحدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال عدم لعب مباريات في أي دوري في العالم، هو الأمر السائد هذه الأيام في جميع الدوريات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تأجيل وإلغاء معظم الدوريات على مستوى العالم، بالإضافة إلى إرباك كل المواعيد الدولية المحددة للمنتخبات الوطنية.

حيث حاولت العديد من الأندية في إستغلال فترة التوقف، لجس نبض العديد من اللاعبين في الانتقال إليهم، وتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز الأسماء المطروحة على طاولات الفرق من أجل التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

لاوتارو مارتينيز يقترب من برشلونة

أكدت صحيفة "توتو سبورت"، عن إقتراب النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، من الانضمام لنادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن فريق إنتر ميلان، مستعد للتخلي عن خدمات لاوتارو مارتينيز مقابل 111 مليون يورو.

إيكاردي يعود الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس

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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتم طرح إسم مارو إيكاردي، كخيار أول لضمه في الصيف المقبل.

وكان إيكاردي قد أعير لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قادما من فريق إنتر ميلان، مع وجود بند في العقد يسمح له بالإنتقال الفريق الباريسي خلال الفترة المقبلة.

ماني صفقة الموسم في ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب شبكة "إل ديسمارك" الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد السبب الرئيسي في إقتراب ساديو ماني من ريال مدريد، بعد إقصاء ليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتابعت الشبكة، أن ريال مدريد اقترب أكثر من أي وقت مضى في التعاقد مع ماني أو زميله بالفريق الدولي المصري محمد صلاح، وخصوصا بعد إقصاء حامل اللقب من البطولة.

تشيلسي يسعى لإبرام ثلاث صفقات

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل الاستعداد للموسم المقبل من البريميرليج.

وبحسب صحيفة "إكسبرس"، فإن تشيلسي يرغب في الحصول على خدمات كل من أندريه أونانا، حارس مرمى فريق أياكس أمستردام الهولندي، واللاعب الإسباني مارك كوكوريلا جناح فريق برشلونة المعار هذا الموسم إلى فريق خيتافي، واللاعب الجامايكي ليون بيلي جناح فريق باير ليفركوزن الألماني.