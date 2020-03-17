شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تحسم التوصيات الخاصة لدعم الفريق في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت لجنة التخطيط بالأهلي العديد من التوصيات الخاصة بمستقبل الفريق في الموسم الجديد، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي جمعها بمحمود الخطيب رئيس النادي، وكان على رأس المناقشات سبل تدعيم الفريق بالشكل اللائق في الموسم الجديد.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة النادي الأهلي فإن لجنة التخطيط أوصت بتجديد تعاقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي تلقى اللاعب المُلقب بالجوكر العديد من العروض أبرزها من أندية بيراميدز وأحد الأندية الإماراتية.

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كما أوصت لجنة التخطيط بضرورة التعاقد مع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، والذي يقدم مستويات جيدة في الدوري المصري على مدار السنوات الماضية سواء من فريقه الحالي بيراميدز أو فريقه السابق سموحة، حتى أصبح واحد من قوام منتخبنا الوطني.

وحصل مسئولو الأهلي على توقيع رجب بكار منذ فترة، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم حسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين بنهاية الموسم الجاري خاصة وأن بيراميدز يرغب هو الاخر في الحصول على خدمات أكثر من لاعب في الأهلي وعلى رأسهم محمود وحيد وأحمد ياسر ريان المعار في الوقت الحالي للجونة.